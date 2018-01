In beeld: Survivalrun in Westerbork

WESTERBORK - Meer dan 1200 atleten hebben vandaag meegedaan aan de elfde editie van 't Stokertje Survivalrun in Westerbork.

Deelnemers volgenden een parcours van 5 of 9 kilometer met onderweg verschillende hindernissen. Zo moesten de deelnemers over hekken klimmen, over balken klauteren en onder netten door kruipen.Onze fotograaf Kim Stellingwerf was erbij en maakte onderstaande fotoreportage: