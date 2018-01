Deel dit artikel:











Oergevoel beleven met pullka in Annen Opwarmen voor pullka (foto: Tiffany Frasa/RTV Drenthe) Opwarmen voor pullka (foto: Tiffany Frasa/RTV Drenthe) Het oergevoel: Pullka bij de hunebedden (foto: Tiffany Frasa/RTV Drenthe)

ANNEN - Stokken in je handen, een slee vol met zand vastgebonden aan je middel en lopen maar. Dat is pullka: een workout voor je hele lichaam. "Het is een soort oervorm van bewegen", vertelt initiatiefnemer Diederik Veerman. "Ik dacht: Drenthe en de hunebedden, als je het over oer hebt, moet je hier zijn."

Geschreven door Tiffany Frasa

Er deden twaalf mensen mee gisterochtend in Annen en het enthousiasme was groot: "Ik had verwacht dat het een beetje suf zou zijn, maar het is juist heel leuk", zegt deelnemer Emiel Halma.



Ongeluk in Canada

Twee vrienden van Veerman zijn tijdens een expeditie in Canada verongelukt. "Ik ben samen met een vriend toen met hun spullen van Den Haag naar Hoek van Holland gelopen, als eerbetoon", vertelt Veerman. "Het jaar daarop hebben we dat weer gedaan en ik merkte dat je er heel veel spieren mee traint." Niet veel later ontstond het idee voor pullka.



De spullen die gebruikt worden tijdens de tocht door de Drentse natuur, hebben ook een emotionele waarde voor Diederik: "Deze harnassen die we nu aan hebben, zijn ontwikkeld door een van mijn twee vrienden. Hij heeft er zo veel kennis en kunde in gestopt. Dat zijn werk nu niet verloren gaat, vind ik heel mooi. Hun liefde en respect voor de natuur kunnen we met pullka ook uitdragen. Het is voor mij veel meer dan een work-out."



De natuur in

Veerman benadrukt dat de hectiek die in het leven van veel mensen speelt weggenomen kan worden door pullka. "Met al die iPads en schermen om ons heen, al die prikkels, wil je ook even weg. Het feit dat je in de natuur bent helpt daarbij, maar vooral het feit dat je met de natuur bezig bent: je let op je slee, je leest de natuur en daarmee train je alles."



Veerman denkt niet dat iedereen over een paar jaar aan het pullkaën is. "Maar aan mijn enthousiasme zal het in ieder geval niet liggen", lacht hij.