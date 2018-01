'Wie was vermoorde Hoogevener Marcel Hoogerbrugge?'

HOOGEVEEN - Na een maand heeft de politie nog altijd geen goed beeld wie de vermoorde Marcel Hoogerbrugge uit Hoogeveen was.

Op 20 december werd het lichaam van Hoogerbrugge gevonden in zijn huis aan de Dr. Anton Philipsstraat.Het bleek dat hij door geweld om het leven was gekomen. Maar wie was Marcel precies? De politie is op zoek naar mensen die hem kenden, om zo een goed beeld van hem te krijgen. Deze oproep werd kort nadat de man werd gevonden al gedaan, maar daar is vrijwel niets uit naar voren gekomen De politie hoopt door een goed beeld te kunnen schetsen op een spoor naar de dader of daders te komen. Vooral de laatste dagen uit het leven van Marcel zijn van belang. "We weten dat hij zaterdagmiddag 16 december rond 16.00 uur bij de pinautomaat aan de Markt geld heeft gepind. We willen onder andere graag weten wie hem daarna nog heeft gezien en/of gesproken", aldus de politie.Met name de periode tussen zondag 17 en woensdag 20 december is voor de politie van belang: "Wie heeft Marcel toen gezien en/of gesproken? Wie heeft meer informatie over Marcel? Denk aan dagindeling, hobby's, vrienden, sport, verenigingen, vaste gewoonten, boodschappen doen, uitgaansleven. Wie kwamen er bij Marcel over de vloer of bij wie kwam hij thuis?Heeft u andere informatie over de dood van Marcel?"Mocht u zich herkennen in de oproep van de politie en iets kunnen vertellen over de laatste dagen uit het leven van Hoogerbrugge, dan kunt u contact opnemen met de Opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.