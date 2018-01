Deel dit artikel:











Voorzitter Hurry-Up: Meer financiële middelen nodig Hendrikus Velzing is op zoek naar geld (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

HANDBAL - Voorzitter Hendrikus Velzing maakt zich nog altijd zorgen over de financiële huishouding van Hurry-Up. De handbalclub uit Zwartemeer moet nadrukkelijk op de kleintjes letten.

Vanwege de te hoge kosten schreef Hurry-Up zich dit seizoen niet in voor de EHF Challenge Cup, het Europese handbaltoernooi voor clubteams. Het vizier kon dus volledig worden gericht op de competitie in eigen land, maar in de BENE-League werden geen potten gebroken. De ploeg van coach Martin Vlijm is inmiddels veroordeeld tot de strijd in het rechterrijtje.



Meer middelen nodig

"Bij de top horen is gewoon moeilijk met onze huidige financiën. Als we een stap hoger willen zetten, hebben we meer financiële middelen nodig. Daar zullen we hard voor moeten werken, anders bungelen we straks onderaan", onderstreept Velzing. "Het is belangrijk om ons publiek te blijven verwennen met tophandbal."



Ultiem doel

De voorzitter van Hurry-Up beseft dat het geld niet voor het oprapen ligt. "In Drenthe hebben we niet heel veel grote bedrijven. Meerdere mensen zullen moeten opstaan om te helpen."