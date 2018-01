Deel dit artikel:











Ab Jagersma krijgt 'gouden scheidsrechtersfluit' Jagersma in het zonnetje gezet door Klijnsma (foto: HZOD en Roda Fotografie)

VOETBAL - Ab Jagersma heeft voor zijn grote verdiensten voor de voetbalarbitrage de 'gouden scheidsrechtersfluit' ontvangen. De 70-jarige inwoner van Noord-Sleen kreeg de waarderingsprijs uit handen van Jetta Klijnsma, de commissaris van de koning.

De eervolle fluit werd uitgereikt tijdens het scheidsrechterscongres van district Noord, dat werd gehouden in het scholencomplex van het Dr. Nassau College in Assen. Klijnsma sprak bij de overhandiging lovende woorden over de inzet en betrokkenheid van Jagersma. Hij vervulde in de voorbije decennia talrijke kader- en bestuursfuncties.



25 jaar

Jagersma is inmiddels ruim 25 jaar actief als KNVB-scheidsrechter en fluit nog altijd wekelijks zijn wedstrijden. Binnen de scheidsrechtersvereniging HZO Drenthe is hij algemeen bestuurslid en draagt hij zorg voor de ledenadministratie.