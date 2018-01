Deel dit artikel:











Marketing Drenthe wil Duitsers lokken met nieuwe site Besuchdrenthe.de moet Duitse toeristen naar Drenthe lokken (foto: website Besuchdrenthe.de)

ASSEN - Marketing Drenthe zet alles op alles om Duitse bezoekers naar onze provincie te lokken. Dit jaar is er gestart met de website besuchdrenthe.de.

Het aanboren van nieuwe markten is een belangrijk speerpunt voor Marketing Drenthe.



"De meest interessante groeimarkt hierbij is Duitsland. We gaan dit jaar investeren in een marketingcampagne richting de Duitse toerist." zo schrijft de organisatie in haar nieuwsbrief.



Kans voor bedrijven

Bedrijven die nu al op drenthe.nl staan kunnen ook op de Duitse variant van de site gezet worden, maar dan moeten ze wel een goede Duitse vertaling van hun site aanbieden.



Marketing Drenthe roept bedrijven dan ook op om een passende Duitse vertaling van hun site te verzorgen zodat ze kunnen meeprofiteren van de inspanningen van de organisatie. Ook geeft de organisatie tips voor het trekken van Duitse toeristen.



Samenwerking

Marketing Drenthe werkt in 2018 samen met NBTC Duitsland en België. Afgelopen vrijdag is het contract door beide partijen getekend en is de samenwerking officieel van start gegaan.



NBTC richt zich op de promotie van Nederland in het buitenland. Marketing Drenthe haakt aan bij de fietscampagnes van NBTC, die zich met name richten op bezoekers uit Nordrhein Westfalen, Niedersachsen en Vlaanderen.