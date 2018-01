Eredivisie-debutant Van de Looi: Vader en ik beiden niet tevreden

VOETBAL - Een dubbel bijzondere dag voor Tom van de Looi uit Roden vandaag. Hij debuteerde in de eredivisie namens FC Groningen en deed dat ook nog eens tegen Willem II, de ploeg waar zijn vader Erwin trainer is.

De wedstrijd in de Euroborg eindigde in 1-1. "Ik sta hier met een glimlach op mijn gezicht," zei Tom van de Looi na afloop tegen RTV Noord . "Ondanks het feit dat het resultaat niet ideaal is kan ik denk ik terugkijken op een heel mooie dag."FC Groningen kwam tegen Willem II op voorsprong door een treffer van Doan, invaller Azzaoui maakte twintig minuten voor tijd gelijk. "Ik denk dat de familie tevreden is, maar mijzelf en mijn vader kennende wij beiden niet."Willem II-trainer Erwin van de Looi zag zijn zoon dus debuteren. "Ik zag in het begin van de wedstrijd meteen dat hij er goed in zat. Daarna heb ik verder niet speciaal op hem gelet," zegt de coach van de Tilburgers. "In de aanloop naar de wedstrijd heb ik hem nog een app'je gestuurd als vader. Wat ik ervan vond. Ik denk dat dat hem wel heeft geholpen."