MSC in tweede helft ruim onderuit tegen koploper SJC

VOETBAL - Hoofdklasser MSC heeft geen punten overgehouden aan de uitwedstrijd tegen koploper SJC. Na een doelpuntloze eerste helft gingen de Meppelers na de pauze alsnog met ruime cijfers onderuit: 3-0.

de uitzending van Onze Club

​Uitslagen hoofdklasse A

Bij MSC begon Camiel Fidom direct in de basis. De aanvaller keerde deze week terug bij zijn oude club na een teleurstellende periode bij WHC.Met Fidom ging MSC in Noordwijk aardig van start. De ploeg van trainer Berry Zandink had aanvankelijk meer balbezit, al bleven grote kansen uit.Het door Sjaak Polak gecoachte SJC nam na twintig minuten het initiatief over. Tom Duindam, die eerder dit seizoen in Meppel al twee keer scoorde tegen MSC (2-3), was dicht bij de openingsgoal. In een rommelige eerste helft bleven doelpunten echter uit.SJC drukte na de pauze door en was verschillende keren in de buurt van de 1-0. Na een uur spelen brak Duindam alsnog de ban. Hij vond knap een gaatje tussen de keeper en de eerste paal. Slechts enkele minuten later viel ook de 2-0. Benji Broekhof schoof de bal in de linkerbenedenhoek.SJC liet MSC daarna komen en via Mohammed Ali Pour Asli werd bijna de aansluitingstreffer een feit. Hij stuitte echter op de keeper, waarna Kaj van Duuren in de rebound eveneens faalde. Nadat ook Tjisse Kerkstra niet trefzeker was met een kopbal, sloeg SJC een derde keer toe. Duindam scoorde ook in deze wedstrijd een tweede keer door de bal prachtig in de kruising te schieten.MSC staat op de achtste plaats met 20 punten uit 14 wedstrijden.