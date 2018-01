Achilles 1894 stelt teleur tegen RKHVV

VOETBAL - Achilles 1894 leed op eigen veld duur puntenverlies in de strijd om het kampioenschap in de hoofdklasse A. De ploeg van de jarige Paul Weerman kwam niet verder dan 1-1 tegen laagvlieger RKHVV, al mocht de nummer 2 van de ranglijst met dat punt haar handen dichtknijpen.

Achilles sloot 2017 af met 28 punten uit 15 duels en daarvan was geen enkel punt gestolen. "Dus dus staan we terecht op plek 2, op maar één punt van koploper SJC", zei Weerman vooraf. "We hebben in de winterstop niet zozeer gesproken over een nieuwe doelstelling ofzo, maar we willen zolang mogelijk meedoen in de strijd om de bovenste plek."Door het puntenverlies en de zege van SJC tegen MSC is het verschil tussen de nummers 1 en 2 nu drie punten en heeft SJC ook nog eens een duel minder gespeeld.Maar dan moet het voetbal van de thuisclub toch een stuk beter dan vandaag tegen RKHVV. Vooral in de tweede helft was het spel van de Assenaren het aanzien niet waard. Dat had deels te maken met het veld, waarop bijna elke bal over de grond opstuitte, maar ook wel met de energie en het plezier wat grote delen van de wedstrijd ontbrak.De beginfase van de wedstrijd was voor de gasten, die een paar keer gevaarlijk voor Achilles-doelman Morten Otto opdoken. Judah Berefo schoot voorlangs en na getreuzel van Stef Beute raakte Wessel van der Horst het zijnet. Pas na 25 minuten werd Achilles 1894 voor het eerst gevaarlijk, maar David Modderman zag zijn voorzet (of) schot naast gaan. Vier minuten later was Ids Hannema succesvoller. Hij schoot de rebound binnen na een vrije bal van Matthijs Hensens die door doelman Jop Hemink slecht werd gepareerd. Stan Haanstra had daarna een enorme kans op de 2-0, maar hij stuitte op Hemink.Kort na rust kwam RKHVV op gelijke hoogte. Een vrije bal werd door Hensens in eigen doel gekopt. Het betekende het begin voor een uiterst stroeve tweede helft, waarin RKHVV op zoek ging naar een tweede treffer.Otto voorkwam dat twee keer door reddend op te treden bij pogingen van Thom Boelen en bij de inzet van invaller Keyme Bosman bracht de paal redding. Achilles 1894 zwijnde dus, maar kreeg in de laatste minuten toch nog twee kansen op de volle buit. Eerst kreeg Modderman zijn hoofd net niet lekker tegen de voorzet van invaller Jean Pierre N'Gouan en bij de tweede kans, weer dankzij goed voorbereidend werk van N'Gouan, had Hensens zijn vizier niet op scherp.Overigens stond Achilles 1894 toen al tien minuten met tien man op het veld vanwege een directe rode kaart voor verdediger Casper Baas.