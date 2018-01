Gladheid voorspelt in Drenthe en Groningen

ASSEN - Wie vannacht of morgenochtend de weg op gaat, moet goed uitkijken. Het kan glad zijn, meldt het KNMI.

"In de provincies Groningen en Drenthe valt de komende nacht en ochtend natte sneeuw, kortstondig kan dit overgaan in droge sneeuw. Gladheid is dan mogelijk."De afgelopen dagen was het elke nacht en ochtend glad op plekken in de provincie. Dit resulteerde op sommige locaties in ongelukken . Verschillende gemeentes hebben aangekondigd vannacht de weg op te gaan met strooiwagens.[tweet: https://twitter.com/vid/status/955126503351685125