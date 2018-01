Tekort aan strafrechters in Noord-Nederland: strafzaken blijven liggen

ASSEN - Er is een tekort aan strafrechters in het noorden van Nederland. Daardoor blijven veel strafzaken bij de rechtbank Noord-Nederland voor een langere tijd op de plank liggen.

Er worden volgens het Dagblad van het Noorden momenteel gesprekken gevoerd tussen het Openbaar Ministerie en het bestuur van de rechtbank over het tekort aan rechters. Strafzaken uit het Noorden bij andere rechtbanken onderbrengen is volgens het OM niet aan de orde.Doordat er te weinig rechters zijn, lopen strafzaken flinke vertraging op. Die vertraging kan er voor zorgen dat een verdachte een korting op de straf krijgt, vanwege de lange periode van onzekerheid waarin een verdachte verkeert.Ieder jaar spreekt het OM met de rechtbanken af hoeveel strafzaken er worden aangebracht. Dit jaar worden aan de rechtbanken in Assen, Groningen en Leeuwarden 955 strafzaken voorgelegd. In 2012 behandelen de strafkamers gezamenlijk nog 1700 zaken.