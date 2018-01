Deel dit artikel:











NAM daagt start-ups uit: bedenk iets om groene energie grootschalig op te slaan De NAM wil een oplossing voor het opslaan van bijvoorbeeld zonne-energie (foto: Jeroen Kelderman/RTV Drenthe)

ASSEN - De NAM daagt nationale en internationale groeibedrijven uit om een oplossing voor grootschalige opslag van duurzame energie te vinden.

Bedrijven kunnen zich aanmelden voor de wedstrijd NAM70 Challenge. Het bedrijf hoopt samen met de winnende innovatie de energietransitie te versnellen.



Opslaan duurzame energie een probleem

Op dit moment is het grootschalig opslaan van duurzame energie nog een probleem. Wanneer dit mogelijk wordt, hoeft een overschot aan duurzaam gewonnen energie niet meer verloren te gaan. Dat gebeurt nu nog vaak in de zomer. Het totale aanbod aan duurzame energie is in die periode groter dan de vraag, terwijl in de winter de vraag juist groter is.



Voortrekkersrol

De NAM wil een voortrekkersrol vervullen in de verandering van oude brandstoffen, zoals bijvoorbeeld gas, naar nieuwe energiebronnen als zonne- en windenergie. "Met de NAM70 Challenge hopen we met de beste innovaties uit binnen- en buitenland samen te kunnen werken aan een oplossing voor grootschalige opslag van duurzame energie”, zegt Gerald Schotman, algemeen directeur van de NAM.