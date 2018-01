Deel dit artikel:











Arend en Aaltje Noordhuis 80 jaar getrouwd: Er is geen geheim voor Het echtpaar krijgt uit handen van burgemeester De Groot hun trouwakte uit 1938 (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe) Arend en Aaltje Noordhuis vieren vandaag hun tachtigste huwelijksdag (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe) De ingelijste trouwakte uit 1938 (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe) Burgemeester De Groot en commissaris van de koning Jetta Klijnsma eten gebak met het echtpaar (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

RUINEN - Je moet niet alleen gezond heel oud worden om het te halen, maar verder is er geen geheim voor. Dat zeggen Arend Noordhuis en Aaltje Nijstad uit Ruinen, die vandaag tachtig jaar zijn getrouwd.

Geschreven door Serge Vinkenvleugel

Het echtpaar is 101 en 99 jaar oud. Ze wonen nog helemaal zelfstandig in hun eigen huisje. Beiden zijn geboren Ruiners.



Hoe doe je dat nu? "Dat gaat maar zo", zijn Arend en Aaltje eensgezind. "We zijn jong begonnen en hadden alle dagen schik. We zijn blij dat we samen zijn." Hij vond haar een mooie vrouw en dat is ze op leeftijd nog steeds, zegt hij. Zij viel op hem omdat hij zo'n mooie lieve man is met toen een mooie bos krullen.



Het eiken echtpaar weet nog hoe ze elkaar ontmoeten. "Dat was op straat. Een groep jongens en een groep meiden. En ja, wij vonden elkaar wel lief." Veel vertier was er in die tijd niet voor jonge stellen in Ruinen. Eén keer in de veertien dagen werd er gedanst, twee uurtjes op zaterdagavond van zeven tot negen.



Geen groot feest

Een groot feest in een zaal vol kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen zit er vandaag niet in. Dat is te vermoeiend voor Arend en Aaltje. Zij krijgen deze dag de familie over de vloer. 's Middags gaat het echtpaar even naar bed om uit te rusten.



Naast familieleden zijn ook burgemeester Roger de Groot van gemeente De Wolden, Kamerheer van de Koning Drenthe Mas Boom en commissaris van de koning Jetta Klijnsma bij het echtpaar om te feliciteren.



Wat geef je cadeau?

Voor De Groot was het even goed nadenken over wat hij het bruidspaar cadeau moest geven. "Bij een zeventigjarig huwelijk neem ik een kaart van de Koning mee. Vijf jaar later komt naast mij ook de commissaris van de koning op visite. En voor dit tachtigjarige huwelijk heb ik iets speciaals opgezocht: vandaag krijgt het stel hun trouwakte ingelijst."



Mas Boom had een hand geschreven kaart van de koning bij zich voor het echtpaar.