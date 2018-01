Deel dit artikel:











Arend en Aaltje Noordhuis 80 jaar getrouwd: Je moet veel van elkaar houden Het echtpaar krijgt uit handen van burgemeester De Groot hun trouwakte uit 1938 (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe) Arend en Aaltje Noordhuis vieren vandaag hun tachtigste huwelijksdag (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe) De ingelijste trouwakte uit 1938 (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe) Burgemeester De Groot en commissaris van de koning Jetta Klijnsma eten gebak met het echtpaar (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

RUINEN - Je moet niet alleen gezond heel oud worden om het te halen, maar ook veel van elkaar houden. Dat is het geheim van Arend Noordhuis en Aaltje Nijstad uit Ruinen, die vandaag tachtig jaar zijn getrouwd.

Geschreven door Serge Vinkenvleugel

Het echtpaar is 101 en 99 jaar oud. Ze wonen nog helemaal zelfstandig in hun eigen huisje. Beiden zijn geboren Ruiners.



Geen groot feest

Een groot feest in een zaal vol kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen zat er vandaag niet in. Dat is te vermoeiend voor Arend en Aaltje.



Behalve burgemeester Roger de Groot van gemeente De Wolden kwamen ook de kamerheer van Drenthe Mas Boom en commissaris van de koning Jetta Klijnsma het echtpaar feliciteren.



Wat geef je cadeau?

Voor De Groot was het even goed nadenken over wat hij het bruidspaar cadeau moest geven. "Bij een zeventigjarig huwelijk neem ik een taart van de Koning mee. Vijf jaar later komt naast mij ook de commissaris van de koning op visite. En voor dit tachtigjarige huwelijk heb ik iets speciaals opgezocht: vandaag krijgt het stel hun trouwakte ingelijst."