Deel dit artikel:











Veel rook bij brand in woning Stadskanaal Door de brand komt er veel rook uit de woning (Foto: Van Oost Media) Er komt veel rook uit de woning (Foto: Van Oost Media) Brandweerlieden proberen de brand te blussen (Foto: Van Oost Media) Drentse brandweerlieden zijn actief rond de woning (Foto: Van Oost Media)

STADSKANAAL - In een woning aan de Unikenstraat, vlak over de provinciegrens in Stadskanaal, is vanochtend brand uitgebroken.

Op het moment van de brand was niemand in de woning aanwezig. Brandweerlieden uit onder meer Gieten blusten het vuur. De brand zou zijn ontstaan in de meterkast.