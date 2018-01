Camping Ot en Sien in Roden zoekt nieuwe beheerders

RODEN - Je krijgt een vergoeding en mag een halfjaar gratis op camping Ot en Sien wonen. Met dit aanbod zoekt de camping in Roden nieuwe beheerders.

André Zuidema (54) is verslaafd aan de camping. In 2015 was hij er beheerder en het liefst blijft hij er werken. Maar ervan rondkomen lukt niet, dus werkt Zuidema nu als voltijds verhuizer. "Maar we staan komend seizoen wel weer gewoon op de camping", zegt zijn vrouw Jannie (61).De camping ligt tussen het Mensingerbos en Roden en wordt vooral gerund door vrijwilligers. "Elke maand komen we samen om de tuintjes te doen en koffie te drinken," vertelt Jannie enthousiast. "We deden altijd al veel samen. Nu gaan we proberen een open dag op te zetten, zodat ook andere mensen de camping wat beter leren kennen."Het echtpaar Zuidema is druk op zoek naar andere beheerders, want over twee maanden begint het nieuwe seizoen alweer. "De afgelopen jaren had de camping steeds geen vaste beheerder. Het zou mooi zijn als daar nu verandering in komt," zegt Jannie. "Al laten mijn man en ik de camping niet stikken hoor. Als er geen nieuwe beheerder gevonden wordt, zullen wij het eerst zelf weer oppakken."Vereniging Buitenrust huurt het terrein van camping Ot en Sien van de gemeente Noordenveld, die de camping een paar jaar geleden nog wilde verkopen . Dat ging op het laatste moment niet door omdat de camping onderdeel is van landgoed Mensinge en dit een Rijksmonument is. Ook zou een te laag bod zijn binnengekomen van de eigenaar van het naastgelegen Ky-hotel.