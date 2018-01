Stelling: Een verdachte die lang moet wachten op zijn rechtszaak, krijgt terecht strafvermindering

ASSEN - Door een gebrek aan rechters in het Noorden blijven rechtszaken langer op de plank liggen. Dit kan betekenen dat verdachten korting op hun straf krijgen.

De rechter geeft kortingen op straffen als verdachten lange tijd in onzekerheid hebben gezeten.Is het terecht dat een verdachte een kortere straf krijgt omdat zijn of haar zaak lang op zich laat wachten? Of vind jij dat een schuldige altijd een volledige straf moet krijgen?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat uw reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Vrijdag vroegen we of er een rijverbod moet komen voor truckers bij code rood. Ruim tachtig procent van de stemmers is het hier mee eens. Er stemden in totaal 2.753 mensen.