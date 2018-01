Deel dit artikel:











Dekker, Nagengast en Del Grosso naar laatste wereldbeker van het seizoen Fleur Nagengast in de leiderstrui van de wereldbeker (foto: Bianca Nagengast)

VELDRIJDEN - Bondscoach Gerben de Knegt heeft Jens Dekker uit Fluitenberg, Fleur Nagengast uit Beilen en Bodi del Grosso uit Eelde geselecteerd voor de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen in Hoogerheide.

Geschreven door Karin Mulder

De wedstrijd van komend weekend is één week voor het wereldkampioenschap in Valkenburg. Dekker en Nagengast komen uit in de klasse tot 23 jaar. Nagengast kan in Hoogerheide het eindklassement van de wereldbeker voor beloften veiligstellen.



Omdat de wereldbeker in Nederland wordt verreden heeft bondscoach Gerben de Knegt het voorrecht om extra renners op te stellen. Daardoor kan Bodi del Grosso bij de junioren starten.