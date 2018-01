Deel dit artikel:











Na Londen en Berlijn krijgt ook Emmen een kunstautomaat Babet Lubbersen en Frank Arling bij het kunstautomaat (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

EMMEN - Geen cola en versnaperingen uit een automaat, maar kunstwerken.

Geschreven door Janet Oortwijn

Woensdag openen initiatiefnemers Frank Arling en Babet Lubbersen samen met wethouder Robert Kleine de kunstautomaat officieel, die bij de ingang van galerij Micksart in de oude dierentuin komt te staan.



"Het idee van een kunstautomaat is niet per se nieuw, het staat al in Londen en Berlijn", legt Arling uit. "Maar wij misten een slag met het onderwijs."



Niet voor op de koelkast

En zo gaven Arling en Lubbersen de afgelopen maanden les aan ongeveer 300 leerlingen van het Esdal college en Hondsrug college in Emmen. "Voor hen is het leuk dat wat zij maken echt terug te zien is in het park. Dat je niet iets maakt, wat bij je moeder op de koelkast komt te hangen."



De automaat is door het duo gekocht via Marktplaats. "Daar hadden we geluk mee. Het is een leuk ding geworden", besluit Arling.



Lubbersen loopt stage bij Dhèvak, het bedrijf van Arling, en kreeg de opdracht om de automaat vorm te geven. "Ik ben hartstikke tevreden. Het was echt spannend, want het is ook heel nieuw voor mij om een heel project neer te zetten."



'Hoop dat het opvalt'

"De automaat heeft heel felle kleuren. Ik denk dat het heel erg opvalt. Ik hoop dat mensen er langs lopen en zich af gaan vragen wat er in zit en dat gaan onderzoeken", zegt Lubbersen. "Ik hoop en denk dat het een succes wordt."