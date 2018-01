Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 22 januari In deze nieuwminuut onder meer aandacht voor een tachtigjarig huwelijk in Ruinen (foto: Serge Vinkenvleugel / RTV Drenthe)

In het nieuws in een minuut Arend Noordhuis en Aaltje Nijstad uit Ruinen, die maar liefst 80 jaar getrouwd zijn. Verder een nieuwe plek voor het Onderduikersmuseum in Nieuwlande. Niet de plek die ze wilden, maar ze hebben in ieder geval een dak boven het hoofd. En pullka: nieuwe trend of de zoveelste flop op fitnessgebied.