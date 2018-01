Deel dit artikel:











School voor anderstaligen in Emmen krijgt predicaat excellent Het Expertise Centrum Anderstaligen in nu een excellente school. (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

EMMEN - Het Expertise Centrum Anderstaligen in de wijk Bargeres in Emmen mag zich sinds vandaag een excellente school noemen. Daarmee is deze school voor kinderen die korter dan vier jaar in Nederland wonen de vierde excellente school in Drenthe.

Geschreven door Steven Stegen

Oud-wethouder en jurylid Mariet Thalens bezorgde vanmorgen een koffertje en een vlag bij de school en daarna werd het predicaat excellente school in het bijzijn van wethouder Bouke Arends officieel overhandigd.



'Prachtige erkenning'

“Dit is niet zo maar iets. Het is een prachtige erkenning voor het werk wat we hier doen. Het is voor ons allemaal, ook voor de kinderen, echt een feestelijke dag vandaag”, aldus de blije locatieleider Maja Zuiderveld.



Het Expertise Centrum Anderstaligen (ECA) in Emmen is niet alleen een school, maar de naam zegt het al, het is ook een plek waar andere scholen terecht kunnen voor advies. “Er zijn wel meer scholen die speciale klassen hebben voor kinderen die extra taalonderwijs nodig hebben. Maar we gaan hier nog veel verder.”



Doorstromen

De school in Emmen voor nieuwkomers heeft het keurmerk niet zo maar gekregen. “Eerst is de inspectie geweest en die heeft geconcludeerd dat wij een goede school zijn. Daarna hebben we ons profiel en de leerlijnen verder vorm gegeven. Het klinkt wat ingewikkeld, maar in feite stomen we in een jaar deze kinderen met individuele programma’s klaar om door te stromen naar regulier onderwijs”, vertelt Zuiderveld.



Het ECA is nu de vierde school in Drenthe die zich excellent mag noemen en de eerste in de gemeente Emmen. De andere excellente scholen in onze provincie zijn CBS de Akker in Meppel, PCBS De Regenboog en CBS Juliana van Stolberg, beide in Hoogeveen.