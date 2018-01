Deel dit artikel:











Flink minder muskusratten gevangen in Drents Overijsselse Delta Er worden minder muskusratten gevangen in de Drents Overijsselse Delta (foto: pixabay.com)

ZWOLLE - Waterschap Drents Overijsselse Delta ving in 2017 minder muskusratten dan de jaren ervoor. Vergeleken met 2016 daalde het aantal vangsten met 27 procent.

Muskusratten graven gangen en holen in dijken en oevers. Die raken daardoor verzwakt en kunnen gedeeltelijk of helemaal instorten. Daarom worden de dieren gevangen.



Voortplanten zonder rem

Een andere belangrijke reden om de muskusratten te bestrijden is volgens het waterschap hun 'ongeremde voortplantingsdrift'. Een vrouwtje kan meerdere keren per jaar een nest werpen van gemiddeld zes jongen. In een jaar tijd kan een muskusrattenkoppel veertig jonge muskusratten op de wereld zetten.



Al jaren wordt de populatie in het gebied van Drents Overijsselse Delta ingedamd. Vorig jaar werden er 1.161 muskusratten gevangen, tegenover 9.449 in 2014: een afname van 88 procent. De ratten worden gevangen met behulp van klemmen of kooien. Daarna worden ze door een specialistisch bedrijf vernietigd.