Flyeractie moet informatie opleveren over vermoorde Marcel Hoogerbrugge

HOOGEVEEN - De politie houdt vandaag, morgen en overmorgen een flyeractie in Hoogeveen om meer te weten te komen over de vermoorde Marcel Hoogerbrugge.

Agenten delen voor het huis van Hoogerbrugge aan de Dr. Anton Philipsstraat pamfletten uit aan automobilisten. De 49-jarige oud-militair werd op 20 december vorig jaar dood gevonden in zijn huis. Hij is door geweld om het leven gekomen.Een maand na zijn dood heeft de politie nog altijd geen goed beeld van wie de man precies was. De politie probeert op verschillende manieren in contact te komen met mensen die hem kenden. Naast de flyeractie besteedt het tv-programma Opsporing Verzocht morgenavond aandacht aan de zaak.