Minister Arie Slob brengt verrassingsbezoek aan duizendste Cassata

ASSEN - Arie Slob, minister voor Onderwijs en Media, heeft vanmiddag een verrassingsbezoek gebracht aan Cassata. Het radioprogramma vierde de duizendste uitzending op Radio Drenthe.

Presentatrice Margriet Benak was blij verrast door het bezoek van Slob. "Er komt iemand binnen. En Arie Slob zit hier ineens! Goedemiddag. Jeetjemina. U bent tegenwoordig minister, hè? Ik moest even wennen, want ik zag u gisteren bij ons op de buis en denk: hé Arie Slob ineens over onderwijs. Dit is wel een verrassing", aldus Benak.[tweet: https://twitter.com/arieslob/status/954709568537346048 "Ik ben hier speciaal vanwege dit fantastisch mooie jubileum", zei Slob in Cassata. "Ik kreeg eergisteren een heel leuk tweetje van jullie eindredacteur Mark Dijkhuis. Die gaf aan dat dit programma een jubileum viert. Ik hou van dit soort programma's, een soort regionaal TROS Kamerbreed zeg maar. Je kunt een komma zetten, ook als je met elkaar in gesprek bent. Er is ruimte voor discussie."Tijdens het gesprek werd stilgestaan bij de bezuinigingen in de regionale media. "Het is zorgelijk, want de regionale omroepen staan onder druk. Ik heb het eerste muurtje al gemetseld. Gelijk na mijn aantreden kreeg ik een tegenvaller met de teruglopende STER-inkomsten. Ik heb gelijk gezegd: dat moet nationaal opgelost worden en niet richting de regionale omroepen", aldus Slob.Op de vraag van Benak of Cassata nog duizend keer wordt uitgezonden, reageert Slob gevat. "Als ik u zo zie denk ik: die gaat nog wel duizend keer door, wat een scherpte. Het is uiteraard een keuze van RTV Drenthe zelf of ze dit soort programma's graag in hun programmering opnemen. Het staat en valt natuurlijk ook bij de mensen die er naar luisteren. Door kwaliteit kun je luisteraars binden. Dus het biedt zeker ruimte voor de toekomst."Op 5 september 1992 werd het programma voor het eerst uitgezonden. Tijdens de duizendste aflevering kwamen vanmiddag veel oude bekenden voorbij, zoals de presentatoren van het eerste uur Henk Kersten, Sjoerd Looijenga, Rienk Kamer en de mannen van het Cassata-commentaar. Rosa da Silva uit Klazienaveen verzorgde een speciaal liveoptreden.Het eerste uur van de duizendste aflevering van Cassata is hier terug te luisteren. Het tweede uur is hier te beluisteren.