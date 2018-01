Koninklijke onderscheiding voor schrijver Gerard Nijenhuis

Schrijver Gerard Nijenhuis is nu Ridder in de Orde van Oranje Nassau (foto: RTV Drenthe)

BRONNEGER - Vandaag viert hij zijn 86ste verjaardag, verscheen zijn biografie én daar kwam nog een feestelijke gebeurtenis bij: schrijver Gerard Nijenhuis uit Bronneger heeft een Koninklijke onderscheiding gekregen. Hij is nu Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Nijenhuis kreeg de onderscheiding in het gemeentehuis in Exloo, tijdens de presentatie van zijn biografie 'Dat ik besta komt door de taal'. Burgemeester Jan Seton overhandigde de Koninklijke onderscheiding.Hij krijgt de onderscheiding voor zijn omvangrijke oeuvre, met vooral poëzie en proza. Zo bracht hij dichtbundels uit in het Nederlands en Drents.