'Dat ik besta, komt door de taal'

BRONNEGER - Schrijver en dichter Gerard Nijenhuis viert vandaag zijn 86ste verjaardag met een wel heel bijzonder cadeau. Zijn biografie wordt vanmiddag gepresenteerd op het gemeentehuis van Exloo. Collega schrijver Lukas Koops heeft alles over het leven van Nijenhuis opgetekend.

"Ik heb zelf het idee dat ik een boeiend leven heb gehad, en nog steeds heb", zegt Nijenhuis zelf over de afgelopen 86 jaar, die voor zijn diensten ook Koninklijk werd onderscheiden . En daar is Koops het mee eens. "Ik schrijf zelf ook en wilde graag iets doen met een schrijver. Als je dan gaat nadenken wie dat in Drenthe zou kunnen zijn, kom je al vrij snel bij Gerard Nijenhuis terecht. Hij is toch de nestor van de Drentse schrijvers."Nijenhuis moet in eerste instantie hard lachen als Koops hem vraagt, maar zegt wel direct ja. "Ik voel me wel heel vereerd dat hij mijn biografie wil schrijven. En ik ben heel openhartig geweest. Want als ik dat niet had gewild, had ik hier niet aan mee moeten doen."Koops zelf is verbaasd dat Nijenhuis direct 'ja' zegt. "Meestal moeten mensen daar even over nadenken, maar hij antwoordde vrij snel: 'Ik ben ijdel genoeg om het leuk te vinden'."Koops praat 24 keer met Nijenhuis, aan een tafeltje bij het raam in de boerderij waar Nijenhuis woont met zijn partner Jan. Nijenhuis is jarenlang getrouwd geweest met een vrouw, maar komt uiteindelijk uit de kast. "Veel mensen weten van zijn homoseksualiteit", vertelt Koops. "Maar wat niet veel mensen weten, is hoe die worsteling voor Gerard is geweest." Ook komt de jeugd van Nijenhuis aan bod, waarin hij het niet altijd even makkelijk had.Vaak is het gebruikelijk dat de personen over wie een biografie wordt geschreven van te voren het boek lezen, maar Nijenhuis heeft nog geen letter gelezen. "Dat hoeft ook niet hoor", zegt Nijenhuis. "Ik vertrouw Lukas en weet dat hij het goed op zal schrijven. Als schrijver weet ik ook hoe vervelend het is als mensen zich er mee bemoeien en achteraf van alles willen veranderen."Een hele eer vindt Koops het, die erg benieuwd is wat Nijenhuis uiteindelijk van het boek vindt. Dat zal hij trouwens snel horen, want Nijenhuis kan niet wachten om aan zijn biografie te beginnen. "Net als iedereen ben ik ontzettend nieuwsgierig. Ik wil weten hoe het er in staat. Ik zal hem eerlijk zeggen wat ik er van vind. Als ik denk 'je hebt dat of dat teveel aangezet' of 'dat en dat klopt niet helemaal', dan hoort hij dat wel van me."