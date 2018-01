Deel dit artikel:











Zorginstelling sleept gemeente Emmen voor de rechter: 'We willen hier helemaal niet weg' Stichting Begeleid Wonen Drenthe moet weg van deze plek (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

EMMEN - Voor 1 maart moeten ze weg zijn, Erik en Diana van Wieren en hun cliënten. Stichting Begeleid Wonen Drenthe moet het bedrijfspand met bijbehorende bedrijfswoning aan de Waanderweg verlaten, anders hangt de stichting een dwangsom van in totaal 70.000 euro boven het hoofd.

Geschreven door Janet Oortwijn

Het begon allemaal met de buurman, die begon te klagen over lawaaioverlast. "Op Hemelvaartsdag waren de cliënten met een hogedrukspuit bezig en daar ervoer de buurman overlast van. Maar dat kan in een woonwijk ook gebeuren", zegt Erik van Wieren.



Dagbesteding

De stichting biedt op de locatie aan de Waanderweg dagbesteding aan jongeren met een beperking en/of psychiatrische aandoening. Twee cliënten wonen in de bedrijfswoning aan de Waanderweg. De andere jongeren die voor de dagbesteding bij het pand aan de Waanderweg komen, wonen op andere locaties van de stichting in Schoonoord en Coevorden. In totaal komen er veertien jongeren op de locatie in Emmen voor dagbesteding.



De gemeente Emmen ziet liever dat Begeleid Wonen Drenthe naar een andere locatie verhuist, omdat de werkzaamheden van de stichting niet overeenkomen met het bestemmingsplan. "Het bestemmingsplan maakt wonen en werken mogelijk, maar de dagbesteding die wij bieden niet", aldus Van Wieren.



Bezwaar

Het echtpaar Van Wieren tekende bezwaar aan bij de bezwarencommissie van de gemeente Emmen. De commissie stelde ze in het gelijk. Maar het college van burgemeester en wethouders blijft bij het standpunt dat ze weg moeten van de locatie aan de Waanderweg. "De bezwarencommissie gaf het advies aan het college om ons hier te laten blijven, dus wij hadden goede hoop", legt Erik uit. "Onze advocaat zei ook dat het bijna nooit voorkomt dat het college anders beslist dan het advies van de bezwarencommissie. Dus we waren nogal verbaasd."



De stichting heeft uitstel gekregen tot 1 maart, om een andere locatie te vinden. "Maar wij willen hier helemaal niet weg", vertelt Diana. "We hebben er echt slapeloze nachten van." Ondertussen kijkt het echtpaar wel naar andere locaties, maar dat is nog niet zo gemakkelijk. "We willen bijvoorbeeld niet naar het centrum, want daar zijn te veel prikkels voor de cliënten."



Naar de rechter

De gemeente Emmen laat in een reactie weten dat de activiteiten niet in het bestemmingsplan passen. "Zowel voor het onderdeel dagbesteding als voor het wonen met begeleiding", aldus woordvoerder Marieke Heling. "De bezwarencommissie vindt dat dagbesteding daar wel mag, omdat de activiteiten van het bedrijf wel lijken op de type bedrijven die op de lijst staan. De gemeente Emmen is van mening dat zowel dagbesteding als wonen met begeleiding op die plek niet mag, omdat dit type bedrijf niet op de lijst staat." Daarom volgt het college het advies van de bezwarencommissie niet op.



Erik en Diana van Wieren laten het er niet bij zitten."We gaan naar de rechter", zegt het strijdvaardige echtpaar. "We denken dat we stevig in onze schoenen staan. De gemeente Emmen is er ook gebaat bij dat de mensen die onder de wmo vallen, een goede plek krijgen. We gaan tot elkaar komen, daar ga ik vanuit."



Morgenmiddag vindt er een rechtszitting plaats tussen de gemeente en stichting Begeleid Wonen Drenthe.