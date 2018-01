Deel dit artikel:











PVV’er Harry Bronts uit Provinciale Staten vanwege buitenechtelijke relatie Harry Bronts heeft ontslag genomen als Statenlid van de PVV. foto: Steven Stegen / RTV Drenthe

ASSEN - Statenlid Harry Bronts van de PVV is opgestapt. Dat bevestigt fractievoorzitter Nico Uppelschoten van de partij. Bronts heeft de stap genomen vanwege ‘privé-omstandigheden’. Hij had een buitenechtelijke relatie, die is uitgelopen op een ruzie, met aangiftes over en weer.

Geschreven door Steven Stegen

Bronts zegt de knoop afgelopen weekend te hebben doorgehakt. “Het is mijn eigen besluit. Het is jammer, maar ik ben verwikkeld in een kwestie en bij het oplossen daarvan wil ik de handen vrij hebben. Die privékwestie mag geen weerslag hebben op de PVV.”



Geëscaleerd

Het voormalige Statenlid uit Veenhuizen had de afgelopen tijd een buitenechtelijke relatie, die is geëscaleerd. Volgens Bronts wilde de vrouw waarmee hij een relatie onderhield zich niet neerleggen bij het verbreken van die relatie.



De afgewezen maîtresse zegt te zijn mishandeld door de echtgenote van Bronts toen ze een onaangekondigd bezoek bracht aan de woning van het echtpaar. Ze heeft daarvan aangifte gedaan bij de politie. Harry Bronts heeft op zijn beurt aangifte gedaan van stalking en smaad tegen deze vrouw.



Verstandig

Nico Uppelschoten vindt het verstandig dat Bronts de eer aan zichzelf heeft gehouden. “Het geeft hem de gelegenheid om zich ordentelijk te verweren in de kwestie. Maar het is wel jammer. Harry was toch mijn politieke rechterhand”, aldus de fractievoorzitter van de PVV.