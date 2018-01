Deel dit artikel:











Te koop: 23 sport- en schoolgebouwen in Tynaarlo De gebouwen staan leeg omdat er nieuwe scholen en sportaccommodaties zijn gebouwd (foto: ANP)

VRIES - De gemeente Tynaarlo heeft 23 gebouwen in de aanbieding. Het gaat voornamelijk om oude sport- en schoolgebouwen.

In Eelde, Vries en Zuidlaren worden nieuwe scholen en sportaccommodaties gebouwd. Hierdoor komen de oude gebouwen leeg te staan.



Wethouder Nina Hofstra: "Binnen vijf jaar zijn alle scholen en sportgebouwen in de gemeente toekomstbestendig." Naast verkoop van de gebouwen ziet Hofstra ook andere mogelijkheden, bijvoorbeeld om culturele organisaties huisvesting te bieden. ''Denk bijvoorbeeld aan het Klompenmuseum dat op de huidige plek uit zijn jasje groet.''



Op 30 januari is een informatieavond in de raad over de leegstaande gebouwen.