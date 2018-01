Deel dit artikel:











Discussie over vuistbijlen van Vermaning nieuw leven in geblazen In het midden Bé Hoeksema, oud-medewerker van het Drents Museum samen met programmamaker Co Patist (rechts) bezig met de hermontage van de film over Tjerk Vermaning. (foto: RTV Drenthe/Hielke Meijer)

EMMEN - "Het deugt van geen kant", zegt programmamaker Co Patist over de rechtszaken tegen amateur-archeoloog Tjerk Vermaning in de jaren zeventig. Patist vertoont woensdagavond in Emmen een oude, niet eerder vertoonde documentaire van zijn hand, over de zaak Vermaning.

Geschreven door Hielke Meijer

In de jaren zestig en zeventig zorgde de steentijdvondsten van Vermaning voor discussie. Had hij de vuistbijlen zelf gemaakt of zijn het toch archeologische vondsten?



"De documentaire toont vooral de affaire, wat er met Tjerk Vermaning is gebeurd toen politie en justitie zijn begonnen met hem te vervolgen", zegt Patist. "Ik kwam zo ongelofelijk veel ongerijmdheden tegen." In de documentaire spreken advocaten en wetenschappers zich uit tegen de rol van politie en justitie, het toenmalige provinciaal bestuur en de archeologen van de universiteit in Groningen.



Waterbolk gaf geen wederhoor

Co Patist maakte er een documentaire over voor Veronica. Deze werd nooit uitgezonden. Toenmalig programma-directeur van Veronica Rob Out hield uitzending van de documentaire in 1983 tegen. Er was geen wederhoor van de universitaire archeologen professor Waterbolk en doctorandus Stapert. En juist zij hadden Vermaning aangeklaagd. Patist: "Ik had een afspraak met ze, maar ze zeiden het op die dag op het laatste moment af."



Maar de documentaire wordt nu alsnog getoond. Volgens Patist is het nu ook een mooi moment. "Er staan de laatste tijd grote artikelen over de zaak Vermaning in de krant. Er is een boek over hem verschenen, en de Peergroup maakt een voorstelling over hem. Verder is er nu in een museum in Bergum een expositie en het Drents Museum wil dit najaar ook een expositie over hem openen."



Discussie aanzwengelen

Ook wordt er een discussieavond gehouden bij de stichting Chó in het Afrikapaviljoen bij de ingang van de oude dierentuin. Patist hoopt dat de avond uitmondt in een discussie over de zaak. Oud-medewerker Bé Hoeksema van het Drents Museum wil die discussie vervolgens aanzwengelen. Hoeksema: "Ik ben mijn hele leven al praktijk-archeoloog, dus ik ben mijn hele leven al aan het zoeken."



Hoeksema wijst ook op de vondsten van archeologen die Vermaning juist verketteren. Hoeksema: "Juist die archeologen hebben een zogenaamde geheime vindplaats waar heel veel verschillende vuistbijlen zijn gevonden; stekers, krabbers, noem maar op. Bij Vermaning was dat allemaal onmogelijk."



Expositie

In april, mei of juni willen Patist en Hoeksema in het voormalige Afrika-paviljoen eveneens een tentoonstelling organiseren met Vermaning-vondsten die her en der in het bezit zijn van particulieren.



Patist: "Ik heb de film jaren niet gezien. Maar het is een hele spannende, hoor ik nu van de editor met wie ik de film wat korter en sneller maak. Er zit een advocaat van Vermaning in die zegt: 'justitie heeft hier zulke grote fouten gemaakt, de zaak had geseponeerd moeten worden.'"