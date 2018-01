Kijkshop Hoogeveen ook dicht; medewerkers op straat

Het filiaal in Assen sloot vorig jaar de deuren, nu gaat de Kijkshop in Hoogeveen ook dicht. (Google Streetview)

HOOGEVEEN - Winkelketen Kijkshop sluit alle winkels. Dat betekent ook sluiting van het filiaal in Hoogeveen.

De Zweedse eigenaar vraagt morgen het faillissement aan. Vorig jaar maart sloot de Kijkshop al een deel van de winkels, waaronder het filiaal in Assen.De medewerkers komen op straat te staan. Het is aan de curator om te kijken of het bedrijf wordt verkocht of dat er een doorstart mogelijk is.