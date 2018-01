Deel dit artikel:











Fosfaatproductie in dierlijke mest sinds jaren onder plafond De productie van fosfaat in dierlijke mest is sinds drie jaar onder het plafond (RTV Drenthe)

ASSEN - Voor het eerst in drie jaar kwam de fosfaatproductie in dierlijke mest in 2017 onder het fosfaatplafond, dat is vastgesteld door de EU.





Het fosfaatreductieplan

In 2017 was het fosfaatreductieplan van kracht. Dit zorgde voor een krimp van de rundveestapel en een verlaging van het fosforgehalte in het mengvoer voor melkvee. Omdat varkenshouders werden gestimuleerd om over te stappen op voer met een lager fosforgehalte, daalde ook de fosfaatproductie in de varkenshouderij.



Daling melkveestapel

Door dit plan daalde ook de omvang van de melkveestapel. Melkkoeien en vrouwelijk jongvee moesten verplicht door melkveebedrijven worden afgevoerd. Door deze maatregel nam het aantal melkkoeien in 2017 met 130.000 af, wat neerkomt op 8 procent. Het aantal kalveren, pinken en vaarzen daalde in dit jaar met 12 procent, een totaal van 150.000.



Verdriet

Het wegdoen van een deel van de veestapel bracht veel leed en verdriet met zich mee en veel boeren voelden zich belazerd. Zo ook boerin Eline Vedder-Monaster uit Ruinerwold. Haar protest op Facebook is meer dan 90.000 keer bekeken.



