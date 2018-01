Deel dit artikel:











Stamppot moes voor burgemeester Van Dijk in Anderen Burgemeester Piet van Dijk aan tafel bij de familie Van der Houwen (foto: RTV Drenthe/Jeroen Willems)

ANDEREN - Burgemeester Piet van Dijk van de gemeente Aa en Hunze is begonnen aan zijn populaire keukentafelgesprekken.

Maandagavond was hij bij de familie Van der Houwen in Anderen en stond er stampot moes (stamppot boerenkool) op het menu.



“Dit is precies de bedoeling. De familie Van der Houwen heeft niet een speciaal onderwerp dat ze met mij willen bespreken en dus kunnen we het overal over hebben. Dat vind ik fijn. Je kunt dan ook een verdiepingsslag maken”, zegt burgemeester Van Dijk.



Vijftig uitnodigingen

Van Dijk vroeg tijdens de nieuwjaarsreceptie aan de inwoners van zijn gemeente om hem uit te nodigen voor het avondeten. Hij houdt niet van de vluchtige contacten via de sociale media en wil graag een ‘echt gesprek’ voeren. Al meer dan vijftig gezinnen hebben daar gehoor aan gegeven.



“Het is mateloos populair en ik heb daardoor wel een probleem gecreëerd voor mezelf”, zegt de burgemeester. “Ik had gedacht dat ik het een keer in de week kon doen, maar dat zou betekenen dat mensen een jaar moeten wachten op mijn komst. Dat is ook niet echt de bedoeling. We gaan het nu opvoeren naar twee keer per week en ik moet gaan sporten”, zegt Van Dijk.



Stamppot moes

De keuze voor stamppot boerenkool was gemakkelijk gemaakt door Ruud en Mirjam van der Houwen. “Anderen is het dorp van de moeshappers dus wij dachten dat de burgemeester hier stamppot moes kon krijgen”, zegt Ruud van der Houwen. “Vroeger kregen mensen die nieuw in Anderen kwamen wonen een tak boerenkool boven de deur gehangen en daarom heten we hier de moeshappers”, zegt Van der Houwen trots.



Het etentje was volgens de familie Van der Houwen zeer geslaagd. Ze spraken met de burgemeester over hun geadopteerde kinderen, het wegvallen van het openbaar vervoer in het dorp en nog veel meer. “Hij zit er nu bij, dus ik zeg nu dat het allemaal goed was. Misschien kom ik er later nog wel eens op terug wat ik er echt van vond, maar dat komt allemaal wel goed”, aldus Ruud van der Houwen.