BBC2014 presenteert kandidaten en hoopt op minstens zes zetels in raad Coevorden

SLEEN - BBC2014 gaat met zestien kandidaten de verkiezingen in. De conceptlijst werd vanavond bij de ledenvergadering ongewijzigd vastgesteld, met huidig wethouder Jan Zwiers als lijsttrekker. De partij wil in elk geval de huidige zes zetels vasthouden.

Belangen Buitengebied Coevorden was vier jaar geleden de grote verrassing bij de verkiezingen. De nieuwe partij behaalde uit het niets zes zetels en werd daarmee de grootste partij in de raad. Ook kwam BBC2014 met Jan Zwiers in het college.Zwiers voert nu opnieuw de lijst aan. Ferry Booij is op plaats twee de hoogste nieuwkomer. Hij brengt veel politieke ervaring mee en was in het verleden al wethouder in Stadskanaal. Op de plaatsen drie en vier volgen de huidige raadsleden Jenny Streur en Derk ten Berge. Bijna alle dorpen zijn vertegenwoordigd.Partijvoorzitter Ton Soppe zegt zeer tevreden te zijn over de lijst. "Vier jaar geleden hadden we tien kandidaten en was het soms best moeilijk om mensen te vinden. Dat was nu anders. Onze partij is echt volwassen geworden. Het begin ging soms met horten en stoten, maar we horen er nu echt bij in politiek Coevorden."Soppe zegt te gaan voor het evenaren van het huidige aantal zetels. "We zullen de kiezer goed uit moeten leggen waarom we samen met de coalitiepartijen moeilijke maatregelen hebben moeten nemen. Maar ik verwacht dat de kiezer dat snapt. Coevorden is financieel weer gezond. Nu komt de tijd dat we weer kunnen gaan opbouwen."