Protesterende boerin optimistisch na behalen fosfaatplafond

RUINERWOLD - Opluchting bij boerin Eline Vedder-Monaster uit Ruinerwold, nu Nederlandse boeren na jaren weer onder het fosfaatplafond zitten. "We hebben nu weer zicht op voortzetting van onze uitzonderingspositie."

Nederlandse boeren produceerden de afgelopen jaren te veel fosfaat. Daardoor gingen ze door het fosfaatplafond heen en kwam de derogatie van de EU in het gedrang. Dat is een uitzonderingspositie waardoor de Nederlandse landbouwers meer mest mogen uitrijden dan boeren in andere EU-landen."Zonder deze uitzonderingspositie zou er voor een derde van de Nederlandse koeien geen plek meer zijn", verklaart Vedder haar opluchting. Eerder verwierf zij landelijke bekendheid met haar laarzenactie. Ze trok haar laarzen uit in een filmpje op internet als protest tegen het uitblijven van duidelijkheid over de mestwetgeving."Ik denk dat de actie zeker heeft geholpen", zegt Vedder. "Staatssecretaris Van Dam kwam een jaar geleden terug van de EU in Brussel met het nieuws dat het fosfaatrechtstelsel een jaar was uitgesteld, maar we moesten wel binnen een jaar onder het fosfaatplafond zitten. Hoe? Dat moesten we als sector zelf oplossen."Uiteindelijk bepaalde de landbouwsector zelf wie hoeveel vee moest inleveren. Vedder: "Van Dam heeft uiteindelijk een oude wet gebruikt om de spelregels vast te leggen."Nederland voldoet nu dus aan het fosfaatplafond, maar het is nog afwachten of dit ook betekent dat er een nieuwe derogatie komt. "Daarover wordt opnieuw onderhandeld", zegt Vedder. "Maar ik heb alle vertrouwen in de minister. Het wordt voor ons afwachten. Wij zitten onder het plafond en dat was in ieder geval een harde voorwaarde om weer te kunnen overleggen met de EU."