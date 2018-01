Moeder vermiste Emmense ten einde raad: de onzekerheid is slopend

CASTRICUM/EMMEN - De moeder van de vermiste Fiona Meiland uit Emmen is ten einde raad. Haar dochter wordt al vier weken vermist en zou ergens in de omgeving van het Noord-Hollandse Castricum moeten zijn.

"Ik ben op het moment bereid alles aan te pakken om haar te vinden, ook al is ze vermoedelijk niet meer in leven", zegt moeder Veronica tegen Kijk op Castricum De 43-jarige Fiona Meiland werd op 19 december voor het laatst gezien. Ze verliet die dag een klooster in Heiloo, waar ze een dag eerder was aangekomen voor een retraite. Vermoedelijk is ze vanuit daar met een bus naar Castricum gereisd. In de afgelopen maand zijn meerdere zoekacties in de bossen en duinen rond Castricum gehouden. Tot nu toe heeft dat niets opgeleverd."Help ons Fiona in ieder geval een laatste rustplaats te geven, als we haar niet meer levend terugzien! De onzekerheid is slopend. Ze is nu al meer dan vier weken weg", zegt moeder Veronica.Volgens haar moeder verdween Fiona de laatste jaren vaker door periodes van depressie. "Ze ging dan ergens in de natuur zitten." Veronica houdt er ernstig rekening mee dat haar dochter door kou en ontberingen is overleden. "Het is een vreselijke gedachte dat ze daar ergens dood in het duin ligt en wij niet weten waar."Meiland woont in Emmen in een complex voor beschermd wonen. Ze lijdt aan de bindweefselziekte melorostose en is daardoor slecht ter been. De vrouw is ongeveer 1.55 meter lang en heeft donkerbruin, kort, krullend haar. Ze was waarschijnlijk gekleed in een blauw-witte rok, blauwe trui, witte jas en witte gympen.