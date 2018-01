Deel dit artikel:











Minister Schouten: boeren sjoemelen met aantal koeien Minister Schouten zegt dat boeren frauderen met het aantal koeien dat ze hebben (foto: Bart Maat / ANP)

DEN HAAG - Boeren frauderen met de registratie van het aantal koeien dat in hun stal staat. Minister Carola Schouten van Landbouw heeft dat in een brief aan de Tweede Kamer geschreven.





Kalveren van de ene koe worden volgens Schouten toegeschreven aan een andere koe. Op papier heeft die dan een meerling gekregen. Jonge koeien staan daardoor langer geregistreerd als jongvolwassen koe en die wegen minder zwaar in de fosfaatreductieregeling.



Lees ook: Fosfaatproductie in dierlijke mest sinds jaren onder plafond

Vandaag werd juist bekend dat de Nederlandse landbouwsector voor het eerst in drie jaar voldoet aan het EU-fosfaatplafond. Door daaraan te voldoen, mogen Nederlandse boeren mogelijk langer een uitzonderingspositie in Europa hebben en meer mest uitrijden dan andere Europese boeren. Boeren zouden vaker volgens de NOS vaker dan waarschijnlijk het geval is opgeven dat een koe twee- of meerlingen heeft gekregen. Op die manier kunnen boeren meer koeien houden dan bij wet is toegestaan.Kalveren van de ene koe worden volgens Schouten toegeschreven aan een andere koe. Op papier heeft die dan een meerling gekregen. Jonge koeien staan daardoor langer geregistreerd als jongvolwassen koe en die wegen minder zwaar in de fosfaatreductieregeling.Vandaag werd juist bekend dat de Nederlandse landbouwsector voor het eerst in drie jaar voldoet aan het EU-fosfaatplafond. Door daaraan te voldoen, mogen Nederlandse boeren mogelijk langer een uitzonderingspositie in Europa hebben en meer mest uitrijden dan andere Europese boeren.