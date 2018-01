Deel dit artikel:











Files door meerdere aanrijdingen op A28 tussen Assen en Groningen Op de A28 staan meerdere files (foto: Pixabay.com) Er is nog niets bekend over gewonden (foto: politie Assen)

EELDE - Op de A28 tussen Assen en Groningen zijn meerdere ongelukken gebeurd. In beide richtingen staan files.

Tussen Assen-Noord en Eelde is de linkerrijstrook vanwege een ongeluk afgesloten. Automobilisten moeten rekening houden met een oplopende vertraging van minimaal vijftien minuten. Naar aanleiding van dit ongeluk staat het ook vast op de N34, tussen Annen en de aansluiting met de A28.



De andere kant op staat het verkeer stil tussen de afrit Zuidlaren en Assen-Noord. Daar is de vertraging inmiddels opgelopen tot twintig minuten.



Over mogelijke gewonden is nog niets bekend.