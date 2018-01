Twee gewonden bij ongeluk op N34

GASSELTE/GIETEN - Vier auto's zijn vanochtend betrokken geraakt bij een ongeluk op de N34 tussen Gasselte en Gieten. Daarbij zijn twee mensen gewond geraakt.

Een traumahelikopter is op de plek van het ongeluk aangekomen. Een rijstrook is afgesloten voor verkeer.Het verkeer wordt tijdelijk omgeleid via de afslag Gasselte over de oude weg naar Gieten.