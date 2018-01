Prijswinnend Eelderwolde verleidt kinderen met hindernissen naar school te lopen

EELDERWOLDE - Een hinkelpad, evenwichtsbalk en stappaaltjes. Voor kinderen van de basisscholen De Rietzanger en Ter Borch in Eelderwolde is het tegenwoordig een uitdaging om naar school te wandelen.

Eerst was het gewoon een stuk grasveld langs het wandelpad. Maar nu staan op verschillende plekken langs de twee routes speeltoestellen. Die moeten ervoor zorgen dat kinderen niet meer met de auto naar school worden gebracht, maar zelf die paar minuutjes gaan lopen. Afgelopen weekend won het project de Kern met Pit-wedstrijd.Het idee is door kinderen van beide scholen uitgewerkt. “Wij hebben tekeningen gemaakt van speeltoestellen die wij graag wilden hebben”, vertellen Eeke en Evie. “Vervolgens hebben leerlingen van middelbare scholen er 3D-voorbeelden van gemaakt. Uiteindelijk mochten wij de mooiste ontwerpen uitkiezen.”Jelle Brinksma, vader van een van de meiden, is enthousiast. “Fantastisch dit. Veel ouders brengen hun kinderen toch vaak met de auto naar school, ondanks dat het slechts enkele minuten lopen is. Wandelen naar school is veel beter.”Afgelopen weekend werd het idee onderscheiden met de Drentse Kern met Pit-trofee. En binnenkort doet het project mee met de landelijke Gouden Pit-wedstrijd. “Zaterdag wonnen we 1.500 euro. En als we de landelijke wedstrijd winnen, krijgen we nog eens 3.000 euro”, blikt initiatiefnemer Dorinda Hijszeler van de gemeente Tynaarlo vooruit. Dat geld wordt goed besteed. “We kijken nu al met de scholen wat we met het gewonnen bedrag kunnen doen.”