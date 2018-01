NAM moet waardeverlies in bevingsgebied gelijk compenseren

Deel dit artikel:











ASSEN/LEEUWARDEN - De NAM moet het waardeverlies van woningen in het bevingsgebied in Groningen gelijk compenseren. Dit heeft het gerechtshof in Leeuwarden beslist. De rechtbank kwam in 2015 tot hetzelfde oordeel.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) stond bij het hof tegenover Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG), die 4000 bewoners van het bevingsgebied vertegenwoordigt, en twaalf woningcorporaties. In de beroepszaak ging het niet om immateriële schade.



De NAM is van mening dat alleen bij woningverkoop een betrouwbare schatting valt te maken van het waardeverlies door bevingen. Maar door gelijk te compenseren wordt veel onzekerheid bij gedupeerden voorkomen, aldus WAG. Veel huiseigenaren zouden volgens de stichting anders niet in aanmerking komen voor een vergoeding doordat ze hun woning niet verkocht krijgen.



,,We zijn blij met de uitspraak”, aldus WAG-voorzitter Lolke Weegenaar. ,,Nu moet de NAM ook doorpakken. We willen zo snel als mogelijk met onze advocaten en de NAM om tafel om de compensatie te bespreken. Vier jaar na de dagvaarding wordt dat ook wel eens tijd.”



WAG heeft berekend dat er sprake is van een waardevermindering van in totaal 1 miljard euro. De stichting ging daarbij uit van 100.000 huizen. De Rijksuniversiteit Groningen kwam later tot een schadepost van minimaal 954 miljoen euro, verdeeld over 180.000 huizen.