Stelling: Een fatsoenlijk handschrift is niet meer belangrijk

ASSEN - Kinderen krijgen op veel basisscholen inmiddels les met behulp van een tablet. Maar dat digitale tijdperk gaat volgens het Platform Handschriftontwikkeling ten koste van het handschrift.

Daarom pleit het platform er volgens de NOS voor om van schrijven een apart vak te maken op de basisschool. In een petitie vraagt het platform bij de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om aandacht voor het schrijven met de hand.Verschillende leraren vertelden de NOS dat ze vaak handschriften onder ogen krijgen die echt onleesbaar zijn. Ook op de middelbare school. "Die leerlingen krijgen hierdoor een lager cijfer voor hun proefwerk", vertelt oud-docent Aartje Schoemaker.Wat vind jij? Is het tijd dat er meer aandacht komt voor schrijven, of is een fatsoenlijk handschrift niet meer zo belangrijk anno 2018?