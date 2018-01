Deel dit artikel:











Video: Turkse tortels, de appelvink, de groenling en meer verzamelen zich in de tuin van Tonnie Sterken Er verzamelen zich allerlei soorten vogels in de tuin van Tonnie Sterken (Foto: Tonnie Sterken)

De Turkse tortel, de huismus, een groenling, een appelvink, een sijs en een keep. Ze zijn allemaal te zien in de cameravalbeelden van deze week. En dat is niet zonder reden.





Dit weekend is het namelijk weer tijd voor de Nationale Tuinvogeltelling. En om alvast in de stemming te komen delen wij deze beelden uit de tuin van Tonnie Sterken. Vorig jaar deden 1.831 Drenten mee aan de vogeltelling. De huismus werd toen het meest gezien, gevolgd door de koolmees en de merel. Vorige week zagen we hoe de bever zich settelde en druk bezig waren om een burcht te bouwen. Op de achtergrond zag je de jongen met elkaar ravotten in het water.