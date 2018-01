Deel dit artikel:











UMCG behandelt als eerste ziekenhuis kankerpatiënt met protonentherapie Het UMCG in Groningen heeft voor het eerst een kankerpatiënt met protonentherapie behandeld (foto: Google Streetview)

GRONINGEN - Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) heeft als eerste ziekenhuis in Nederland een kankerpatiënt met protonentherapie behandeld.

Protonentherapie is een nieuwe bestralingstechniek waarbij de dosis straling heel nauwkeurig kan worden toegediend aan de tumor. Daardoor kan het omliggende gezonde weefsel beter bespaard blijven en neemt de kans op bijwerkingen af.



Volgens het UMCG is de eerste behandeling 'uitstekend' verlopen. De nieuwe therapie, waarbij kankertumoren bestreden worden met zogeheten ioniserende straling, is vooral geschikt voor kinderen met kanker en patiënten met schedelbasistumoren en oogtumoren. Maar ook andere patiënten met kanker kunnen er baat bij hebben, stelt het Groningse ziekenhuis.



Op het UMCG-terrein is in de afgelopen drie jaar gebouwd aan het nieuwe behandelcentrum met metersdikke betonnen wanden, vloeren en dak, een enorme deeltjesversneller en de modernste bestralingsapparatuur.