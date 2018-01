Deel dit artikel:











Opnieuw onrust onder personeel Alescon Er is weer onrust onder het personeel bij Alescon (foto: Erwin Kikkers/RTV Drenthe)

ASSEN – Er heerst opnieuw onrust onder het personeel van Alescon. Een brief van de directie aan de medewerkers die via de uitzendorganisatie Awerc-Flex voor het werkvoorzieningsschap werkten, zorgt voor onduidelijkheid.

Alescon liet sinds 2011 mensen werken via een eigen uitzendconstructie. Volgens de rechter was deze constructie verboden.



Akkoord

Woensdag kwam het FNV met Alescon tot een akkoord. Daarin stond dat de medewerkers die via de uitzendconstructie werken, alles krijgen terugbetaald wat ze zijn misgelopen. Daarbij gaat het om eindejaarsuitkeringen, seniorendagen en eventueel misgelopen loon door ziekte. Maar over een brief hierover van Alescon aan de betreffende medewerkers is nu onrust ontstaan.



In de brief wordt uitleg gegeven over de terugbetaling aan de medewerkers. Maar er wordt ook gerept van mogelijke toeslagen die de medewerkers door de uitkering van het geld wellicht terug moeten betalen. Het FNV heeft het personeel opgeroepen deze brief niet ondertekend terug te sturen.



Spreekuren om onrust weg te nemen

Woordvoerder Francine Pannebakker van Alescon bevestigt dat er onrust door de brief is ontstaan onder het personeel. “In de brief leggen we uit hoe de terugbetaling met terugwerkende kracht gaat. Dat is best ingewikkelde materie, waardoor er onduidelijkheid is ontstaan. Daarom houden wij morgen spreekuren voor het personeel, waar zij hun vragen kunnen stellen.”



“Wij hebben inmiddels voor alle medewerkers van het Awerc-Flex uitgerekend wat zij terugkrijgen”, vervolgt Pannebakker. “De gevolgen kunnen per werknemer anders zijn. Daarom is het belangrijk dat elke medewerker met zijn leidinggevende bespreekt wat de gevolgen voor hem zijn.”