Nieuw appartementencomplex in Meppel In 2019 wordt gestart met de bouw (foto: Pixabay.com)

MEPPEL - In de nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen in Meppel komt een nieuw appartementencomplex. Kuin Vastgoedontwikkeling gaat daar 49 appartementen bouwen.

Het appartementencomplex komt aan de rand van de buurt Centrumwonen te staan, in de buurt van de nieuwe rotonde aan de Nieuwe Nijeveenseweg.



Kuin en de gemeente Meppel hebben vandaag een overeenkomst getekend over de realisering van de appartementen. De welstandscommissie moet zich nog wel over het plan buigen. Als alles volgens plan verloopt, gaat de bouw van het complex in 2019 van start.