Deel dit artikel:











Russische concurrentie Nuis geschorst voor Pyeongchang Nuis heeft twee concurrenten minder (Foto: archief RTV Drenthe)

SCHAATSEN - Kjeld Nuis hoeft op de Olympische Spelen met twee concurrenten minder rekening te houden. De Russen Denis Joeskov en Pavel Koelizjnikov zijn door het IOC uitgesloten voor de Spelen in Pyeongchang.

Beide schaatsers hebben een dopingverleden en mogen om die reden niet meedoen. Een beroep bij het sporttribunaal CAS zal voor de Spelen geen verandering in de zaak brengen. Dat heeft IOC-voorzitter Thomas Bach laten weten.



Koelizjnikov is de grootste concurrent voor Nuis op de 1.000 meter, terwijl Joeskov kanshebber is op goud op de 1.500 meter. De Olympisch Spelen beginnen over 17 dagen in Zuid-Korea.