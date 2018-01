OM eist vijf jaar cel voor gewelddadige overval in Peize

ASSEN/PEIZE - Tegen twee mannen van 38 en 41 jaar uit Groningen eiste het Openbaar Ministerie vijf jaar gevangenisstraf voor een woningoverval in Peize. Volgens het OM overvielen de twee in de nacht van 1 juli met veel geweld een gezin en namen ze zestig euro mee.

“Een lullige buit”, aldus de officier van justitie. Ze zei niet te begrijpen waarom de mannen de overval hebben gepleegd. De twee legden het niet uit. Ze ontkenden in de rechtbank in Assen dat ze die nacht in Peize waren geweest en wilden verder niks zeggen. De oudste kon ook niet verklaren hoe zijn DNA op het koord van een hoodie zat, dat na de overval in het huis van de slachtoffers werd gevonden.De daders kwamen binnen via het enige raam dat op een kiertje stond die nacht: het badkamerraam. De vader van het gezin werd wakker toen iemand midden in de nacht plotseling een hand op zijn mond legde. De man die dat deed, sprong bovenop hem, kneep zijn keel dicht en dreigde hem dood te schieten. De moeder werd onder de dekens gedrukt door een tweede dader. Ze was bang dat ze verkracht of vermoord zou worden, vertelde ze later.De zoon werd in de logeerkamer ernstig mishandeld. Hij kreeg meerdere vuistslagen in het gezicht en liep ook een gebroken voet op. Volgens het gezin waren er tenminste drie daders, die vluchtten toen zij riepen dat de politie zou komen. De mannen gingen via het keukenraam naar buiten. Een tas en mobiele telefoon die ze meenamen, lieten ze in de tuin achter.Na een wilde achtervolging, waarbij de mannen met een auto met gedoofde lichten via landweggetjes richting Assen vluchtten, werden de twee Groningers in de wijk Peelo aangehouden. Daar verloor de bestuurde de macht over het stuur.De derde overvaller kon ontkomen. Hij werd later aangehouden, nadat zijn telefoon in de auto was gevonden en er gedetailleerde tips bij de politie binnenkwamen dat hij de derde overvaller was. De man ontkende. Volgens de officier van justitie werd hij destijds vrijgelaten omdat er te weinig aanwijzingen waren om hem vast te houden. Hij is nog wel verdachte, maar hoefde dinsdag niet voor te komen.De mannen van 38 en 41 zitten ruim een half jaar vast. Beide zijn eerder veroordeeld voor een woningoverval. De oudste van de twee kwam in maart vorig jaar vervroegd vrij nadat hij tweederde van zijn straf voor de eerdere overval had uitgezeten. De aanklaagster wil dat hij nu ook het laatste deel gaat uitzitten. Dat betekent dat hij een jaar cel extra krijgt.Ook wil de officier dat de mannen bijna tweeduizend euro schadevergoeding aan de slachtoffers betalen. Zij hebben nog altijd psychische klachten en waren daarom niet bij de rechtszaak. Ook houdt de zoon waarschijnlijk zijn hele leven last van zijn voet.Op 6 februari doet de rechtbank uitspraak.