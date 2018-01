Deel dit artikel:











Marije Joling verdedigt NK allround titel niet Joling meldt zich af voor NK allround (Foto: Archief RTV Drenthe)

SCHAATSEN - Marije Joling zal komend weekend haar Nederlandse titel bij de allrounders niet verdedigen. Joling kampt al geruime tijd met fysieke ongemakken en extreme vermoeidheidsklachten en heeft zich afgemeld voor het NK.

"Ik voel mij al langere tijd niet fit. Daarom is het voor mij nu noodzakelijk om op de rem te trappen en te gaan onderzoeken wat de oorzaak is van mijn klachten", laat Joling in een schriftelijke verklaring weten. "Ik wil alleen meedoen aan het NK allround als ik mijn titel waardig zou kennen verdedigen."



Komend weekend word in Heerenveen gestreden om de Nederlandse titels bij de allrounders en de sprinters voor een plek op het WK allround en het WK sprint.