Knuffels gestolen van kindergraven in Smilde Van twee kindergraven werden knuffels meegenomen (foto: Pixabay.com)

SMILDE - Van twee kindergraven op een begraafplaats in Smilde zijn begin deze maand knuffels gestolen.

Dat zegt wijkagent Bas Slomp. "Nadat we de aangiftes kregen, hebben wij in de omgeving gezocht naar de knuffels. Maar we hebben ze niet gevonden."



De politie hoopt de dader te vinden. "Mogelijk heeft de dader wel hulp nodig", denkt Slomp. Ook sluit hij niet uit dat de knuffels door kinderen zijn meegenomen. "Of misschien heeft iemand gedacht dat die knuffels beter niet buiten konden liggen tijdens het slechte weer."